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  • 20.11.2018 12:29

Beş aylık Eslem bebek, yardım eli bekliyor

Manisa’da anne Semra Yaray’ın 8 aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sebebiyle erken dünyaya gelen 5 aylık kızı Eslem Yaray, Trokeal Stenoz (nefes borusu darlığı) hastalığı yüzünden yaşam savaşı veriyor.

Beş aylık Eslem bebek, yardım eli bekliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde oturan Niyazi (29)-Semra (29) Yaray çifti 5 aylık minik kızları Eslem Su için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

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