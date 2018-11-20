Beş aylık Eslem bebek, yardım eli bekliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde oturan Niyazi (29)-Semra (29) Yaray çifti 5 aylık minik kızları Eslem Su için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde oturan Niyazi (29)-Semra (29) Yaray çifti 5 aylık minik kızları Eslem Su için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
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