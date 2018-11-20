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  • 20.11.2018 15:52

'nın film ve dizi çekim ücretleri belli oldu

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan 'nda, dizi ve filmlerin çekim ücretleri belli oldu. Havalimanı'nın gözde bir çekim mekanı olması bekleniyor.

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda çekim yapmak için gereken ücret tarifesi açıklandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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