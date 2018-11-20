29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda, dizi ve filmlerin çekim ücretleri belli oldu. İstanbul Havalimanı'nın gözde bir çekim mekanı olması bekleniyor. 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda çekim yapmak için gereken ücret tarifesi açıklandı. 31 Ekim'de THY'nin 5 noktaya başladığı seferlerle resmen faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'nın yeni dönemde film, dizi ve reklam çekimleri için oldukça gözde bir mekan olması bekleniyor. Bu amaçla yeni havalimanını kullanacak yapımcıların ödemesi gereken fiyat listesi de açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre kamuya ait kurum ve kuruluşlarca yapılacak çekimler, haber amaçlı veya Devlet Hava Meydanları İşletmesi adına yapılacak çalışmalarda herhangi bir ücret alınmayacak. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin bedeller ise ayrıca tahsil edilecek. İstanbul Havalimanı - Çekim Ücretleri 0-3 Saat Arası Çekim Ücreti: 1294 Euro 3-6 Saat Arası Çekim Ücreti: 2586 Euro 6-24 Saat Arası Çekim Ücreti: 4641 Euro Fotoğraf Çekim Ücreti: 663 Euro
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.