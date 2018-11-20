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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 16:46

Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada kreş sahibine tahliye

Son dakika haberine göre; 'in Çiğli ilçesi'nde kreş servisinde unutulan 'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören' in tahliyesine karar verildi..

Serviste unutulan Alperenin ölümüne ilişkin flaş gelişme!

'in Çiğli ilçesi'nde kreş servisinde unutulan 'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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