Serviste unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin davada kreş sahibine tahliye

İzmir 'in Çiğli ilçesi'nde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi.
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İzmir 'in Çiğli ilçesi'nde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi.
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