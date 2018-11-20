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  • 20.11.2018 14:11

'li 'dan Mehmetçik'e hakaret etti 'li Tanrıkulu gülümsedi

Batman Milletvekili , Meclis'te Türk askerine "işgalci" dedi. Bu sırada komisyonda bulunan İstanbul Milletvekili da Başaran'ın alçak sözlerini gülümseyerek dinledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Batman Milletvekili ile AK Partimilletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyonda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

OPERASYONLARA İŞGAL DEDİ
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acaran Başaran, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işgal" olarak nitelemesine, toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Başaran ve diğer HDP'li milletvekilleri ile Koçer ve AK Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

CHP, HDP'NİN YANINDA
Bu sırada İstanbul Milletvekili , önce AK Parti'den gelen uyarılara tepki gösterdi ardından da gülümseyerek tartışmaları izlemeye devam etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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