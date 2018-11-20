İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) uygulamaları halkı bezdirmeye devam ediyor. 2011'de özelleştiğinden beri; gerek fiyat politikası, gerek sefer iptalleri, gerekse de kötü hizmeti ile adından sıkça söz ettiren İDO, yıllar içinde olumsuz imajından bir şey kaybetmedi. İsmi İstanbul Dert Otobüsü'ne çıkan İDO, son olarak binlerce kişinin kullandığı iç hat seferlerinin tamamını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. İDO, "1 Aralık itibariyle Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin tamamını geçici olarak durdurduk" açıklamasını yaptı.



İDO NE DİYOR...

Daha önce de hava muhalefeti gerekçesiyle dolduramadığı seferini, promosyonlu bilet sattığı hattı iptal eden İDO'nun son hamlesi şaşırtmadı. İDO'dan yapılan 7 maddelik açıklamada, bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağın talebiyle seferlerin durdurulacağı belirtildi. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yüzünden gelir kaybı yaşadıklarını iddia eden İDO, İBB'nin sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi'ne 'bedelsiz' iskele tahsis etmesinin de İDO'yu zor duruma düşürdüğünü kaydetti.



'KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAYIZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Şehir hatları işletmelerimiz işlerini devam ettiriyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız. Gereğini yaparız. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun" açıklamasını yapmıştı.



3 GEMİ 6 MİLYON DOLAR

İDO, sefer durdurmasının ardından üç gemisini de satışa çıkardığını duyurdu. Gemi alımsatım ilanlarının yayımlandığı internet sitesi üzerinden; Oruç Reis, Kaptan Paşa, Şeydi Ali Reis isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemilerinin satış ilanları yayınlandı. Gemilerin her birine 2'şer milyon dolar isteniyor



VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İDO'nun iç hatları kapatma kararı çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, şunları söyledi:



Yüksek kâr edemedim diye kamu hizmeti kesilmez.

Kararı yazın alsaydı, o zaman inandırıcı olurdu.

Fiyatları yükseltiyorsunuz, sonra da 'Devlet bize savaş açtı' diyorsunuz.

Kamu hizmeti yaptığının farkında değil, hep bana hep para halinde.











