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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 11:33

E-5 uyanıkları bu kez cezadan kurtulamadılar!

’da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı uyanık sürücüler, Küçükçekmece Gölü mevkiinde yan yolda geri geri giderek anayola bağlanarak trafiği alt üst etti.

Trafik uyanıklarının E-5' yan yolda geri geri gittiği anlar havadan görüntülenirken, kurallara alt üst eden sürücüleri fark eden polis ekipleri de ceza yağdırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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