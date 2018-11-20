E-5 uyanıkları bu kez cezadan kurtulamadılar!

Trafik uyanıklarının E-5' yan yolda geri geri gittiği anlar havadan görüntülenirken, kurallara alt üst eden sürücüleri fark eden polis ekipleri de ceza yağdırdı.
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Trafik uyanıklarının E-5' yan yolda geri geri gittiği anlar havadan görüntülenirken, kurallara alt üst eden sürücüleri fark eden polis ekipleri de ceza yağdırdı.
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