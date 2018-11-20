Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendirdi. İşte Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

"(AİHM'in Demirtaş kararı) Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır."

" Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."

Ayrıntılar geliyor....