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  • 20.11.2018 20:12

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nin verdiği Demirtaş kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gülden Demirtaş kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'nin hakkında verdiği kararı değerlendirdi. İşte Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

"(AİHM'in Demirtaş kararı) Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır."

" Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."

Ayrıntılar geliyor....

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