Adalet Bakanlığının noter atamalarına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, yaş tahdidi nedeniyle boşalacağı belirtilen 6 birinci sınıf noterliğe atanmaya istekli kişilerin, başvuruda bulunmasının gerektiği belirtildi.

Birinci sınıf Adana On Beşinci Noterliğinin 12 Ocak 2019, Ankara Elli Yedinci Noterliği ve Hatay Üçüncü Noterliğinin 15 Ocak 2019, Kadıköy Sekizinci Noterliği ile BüyükçekmeceAltıncı Noterliğinin 20 Ocak 2019 ve Alanya Dördüncü Noterliğinin 21 Ocak 2019 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacağının ifade edildiği ilanda, "1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir" denildi.

FİZİKİ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Atamaların, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanarak, "Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan olunur" ifadelerine yer verildi.

NOTER NASIL OLUNUR?

Noter olmak için öncelikle Hukuk Fakültesi'nin başarıyla tamamlanması gerekiyor. Sonrasında avukatlık stajının da başarıyla tamamlamak gerekiyor. Artık bu noktadan sonra isterseniz avukat da olabilirsiniz. Ancak ben noter olacağım diyorsanız Adalet Bakanlığı'ndan noterlik belgesi almanız gerekecektir. Bu belgeyi aldıktan sonra artık Münhal (Boşta) Bulunan Noterlik ilanlarını takip etmeye hak kazanıyorsunuz. Ancak burada da sırayla alım yapılıyor. Son yıllarda noterliğe başvuran kişilerin sayısı 40 bini aşmış durumda. Ülkemizdeyse yaklaşık 2 bin noter var. Adalet Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre noterlik için yeni şartlar getirilmesi gündemde. Şu an netleşmese de ilerleyen zamanlarda 40 yaş şartı ve avukatlık ya da hâkimlik mesleğinde beşinci yılını dolduranların girebileceği bir yazılı sınav sistemi getirilebilir.

Noterlik olmanın zorluğu yanı sıra olduktan sonrada sorumluluğu çok ağır mesleklerden birisidir. Noterlik Kanunu'nun 162. maddesine göre; "Stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar. Yani yanınızda çalışan insanların bütün sorumluluğu sizin omuzlarınızda olacaktır. Noterde; gayrimenkul ve araç satışı, ihtarname çekilmesi, tespit tutanağı hazırlanması, vekaletname, emanetlerin kabulü ve saklanması, tespit işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili yapılacak işlemler, tebligat işlemleri gibi işlemler yapılmaktadır.

Noterlerin maaşını merak edenler için; öncelikle noterler maaş usulüyle çalışmazlar. Serbest meslek erbabıdırlar. Yapmış oldukları iş kadar para kazanırlar. Çalışanlarının maaşını ve ofislerinin kirasını ödeyip kalan para kazançları olur. Tabii devlete düzenli olarak vergisini vermek şartıyla. Noterin yaptığı işlemleri saydığımız da siz de farketmişsinizdir ki günümüzde 18 yaşını geçmiş neredeyse herkesin mutlaka noterde bir işi olmuştur. Bu yüzden noterlerin vergi rekortmeni olması çok da garip karşılanmamsı gerekir. Ancak noterler arasında da hepsi bu kadar çok para kazanamıyor. Noterler kendi arasında 3 sınıfa ayrılıyor. 3. sınıf noterler en az kazanan sınıfken 1. sınıf noterler en çok kazanan gruptur. Ortalama olarak yıllık 3. sınıf noterlerin kazancı 50 bin tl'nin üzerindedir. 1. sınıf noterlerin kazancı ortalama 2 milyon tl'yi geçmektedir.