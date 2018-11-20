Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.11.2018 10:47

'de şoke eden olay! 'Canlı yayında seninle öpüşeceğim, beğenilerimi çoğaltacağım'

'de, 2 yıl önce 16 yaşında olan M.A.'yı günlük kiralanan bir evde zorla tutarak da bulunduğu ve o anları dan canlı yayınla paylaştığı iddiasıyla 24 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Abdülmecit G. (24), beraat etti. Duruşmada M.A., "Beni öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum" diye ifade verdi.



Olay, 14 Aralık 2016 tarihinde Bornova ilçesinde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan ve lise birinci sınıfta okuyan M.A. (18), rehberlik öğretmenine giderek başından geçen olayı anlattı. Abdülmecit G. ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen M.A., 3 yıl aralıklarla görüştüklerini, bu kişinin esrar kullandığını öğrendikten sonra görüşmeyi sona erdirdiğini, ancak 3 gün önce tehditle günlük kiralanan evde buluştuğunu ifade etti. Bu buluşmada Abdülmecit G.'nin kemerle kendisini dövdüğünü, zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen M.A., o anların görüntülerini ise internette yayınladığını anlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de şoke eden olay! 'Canlı yayında seninle öpüşeceğim, beğenilerimi çoğaltacağım'
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar