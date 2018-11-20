



Olay, 14 Aralık 2016 tarihinde Bornova ilçesinde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan ve lise birinci sınıfta okuyan M.A. (18), rehberlik öğretmenine giderek başından geçen olayı anlattı. Abdülmecit G. ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen M.A., 3 yıl aralıklarla görüştüklerini, bu kişinin esrar kullandığını öğrendikten sonra görüşmeyi sona erdirdiğini, ancak 3 gün önce tehditle günlük kiralanan evde buluştuğunu ifade etti. Bu buluşmada Abdülmecit G.'nin kemerle kendisini dövdüğünü, zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen M.A., o anların görüntülerini ise internette yayınladığını anlattı.

