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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 11:05

attığı tweet ile alay konusu oldu!

Cumhuriyet yazarı sözde gazeteci , attığı tweet ile dalga konusu oldu. Takipçileri bile kendisine tepki göstermesine rağmen hata yaptığını kabul etmedi.

Attığı tweet ile alay konusu oldu!

İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talep sonrası sabah ezanı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden (bugünden) itibaren İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunuyor, sabah namazı ise Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınıyor.

ALAY KONUSU OLDU

Diyanet'in bu düzenlemesini cahilliğine bakmadan eleştirmeye kalkan sözde gazeteci-yazar alay konusu oldu. Olayı çarpıtan Arapkirli, "CaHaPe tek parti devrinde yapılsaydı bu, "Kâfir" ilan ederdiniz, İsmet Paşa'yı. "Ezan/namaz saatiyle" oynanır mı ya hu!... Cayır cayır yanacaksınız la, Cehennemde. Ey Cüppeli!.. Şunlara iki çift lâfın yok mu la?" diye tweet atınca takipçileri ona tepki gösterdi.

İşte Sabah namazının imsak vaktinden güneş doğana kadar kılınabileceğini bilmeyen Arapkirli'nin bu mantık dışı eleştirine gelen yorumlardan bazıları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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