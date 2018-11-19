Adana'da 7'nci kattaki evine balkondan girmek isteyen genç kız öldü Adana'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü. Olay yerinde inceleme yapan polislerin, evinin anahtarını paspasın altında bulması dikkat çekerken düştüğü sırada Kurt'un yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Oğuz G. ise gözaltına alındı.

Adana'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER