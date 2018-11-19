Adana'da 7'nci kattaki evine balkondan girmek isteyen genç kız öldü

Adana'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü.
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Adana'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü.
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