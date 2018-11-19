TürkAkım Projesi, Kıyıköylü vatandaşları heyecanlandırdı

Projenin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla tören düzenlenecek.
Projenin çalışmalarının tamamlandığı Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki vatandaşlar da projeyi olumlu karşıladı.
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