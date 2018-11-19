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  • 19.11.2018 12:07

Tecavüz etti, ölürken fotoğrafını çekti!

Amerika'da yaşanan skandal olayda genç kıza tecavüz eden adam, kızın çıplak fotoğraflarını arkadaslarıyla paylasınca olanlar oldu.

Tecavüz etti, ölürken fotoğrafını çekti!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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