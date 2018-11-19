Tecavüz etti, ölürken fotoğrafını çekti! Amerika'da yaşanan skandal olayda genç kıza tecavüz eden adam, kızın çıplak fotoğraflarını arkadaslarıyla paylasınca olanlar oldu.

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