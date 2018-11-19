Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ayrıntılar gelecek...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ayrıntılar gelecek...
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