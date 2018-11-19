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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 12:06

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler

Başkan Erdoğandan peş peşe kritik ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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