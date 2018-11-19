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  • 19.11.2018 12:53

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 50 şüpheli için gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 50 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 25 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüphelinin yakalamasına ilişkin çalışma başlatıldı.

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