Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" için İstanbul'a geldi. Putin'i taşıyan Rusya Devlet başkanlığı'na ait özel uçak saat 14.20'de atatürk havalimanı'na indi.

İLK HATTIN DENİZ KISMI TAMAMLANDI

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı. Deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hazır bulunacak.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

2019 SONUNDA TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ AKMAYA BAŞLAYACAK

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunuda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğaz gaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.