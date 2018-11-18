TürkAkım'ın deniz etabı inşaatının tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle bugün gerçekleşiyor. Açılış sonrası iki lider, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşecek.

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım'ın deniz etabı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün deniz bölümü inşaatının tamamlanması törenine katılacak. Tören kapsamında bir araya gelecek olan iki lider baş başa bir görüşme de gerçekleştirecek. Siyasi ve bölgesel gelişmelerin masada olacağı görüşmede, iki ülke ekonomik ilişkileri de konuşulacak.