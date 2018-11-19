Bedelli askerlik celp dönemleri bu sabah açıklandı. Yaklaşık 700 bin kişi sevk yerlerini öğrendi. Celp dönemlerinin açıklanması ile birlikte vatandaşlar 'sevk başlangıç' ve 'sevk tarihi' ibarelerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Sevk başlangıcını birliğe teslim, sevk tarihini ise tezkere günü olarak yorumlayan vatandaşlar 'Bedelli askerlik 15 gün mü oldu' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihleri merak edildi. Bu durum bedelli askerlik süresi 15 gün mü oldu sorusunu ortaya çıkardı.

Bedelliye başvuru yapan adayların sevk yerleri açılandıkdan sonra e-Devlet sistemi üzerinden sevk yerleri sorgunalabiliyor. Bedelli askerlik görevini icra etmek için birliklerine teslim olacak kişilerin sevk işlemleri, 'sevk başlangıç' tarihi itibarı ile başlıyor. Askerlerin birliklerine teslim olacakları gün ise, 'sevk tarihi' bölümünde belirtilen tarih olacak...