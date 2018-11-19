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Milli ilacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’ın tedavisinde kullanılmak üzere başlattığı yerli ilaç çalışmalarını yerinde inceledi. Varank, “Bu çok önemli bir teknoloji, yenileri de yolda” dedi...

Milli kanser ilacı
Türkiye, başta savunma teknooljisi olmak üzere 'milli' üretimde kararlı. Savunmanın dışında sağlıkta da devrim gibi bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın baş ve boyun lerinin tedavisinde kullanılmak üzere başlattığı yerli ilaç çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette yerli biyobenzer kanser ilaç geliştirme çalışmaları laboratuvar ortamında ilk kez görüntülendi. Bakan Varank, "BİOSİM, biyobenzer baş ve boyun kanserine karşı bir ilacın geliştirilmesi projesi. Buradaki çalışmaları ve yürütücü arkadaşları ziyaret edip onlardan bilgi aldık. Bu çok önemli bir teknoloji. Bunun gibi başka 180 farklı biyobenzer olarak üretebileceğimiz ilacımız var. İnşallah burada geliştirdiğimiz teknoloji ve altyapı ile bu ilaçları da Türkiye'de üretip, paranın ülkemizdeki kalmasını istiyoruz. kanser ilacı laboratuvar ortamında üretildi. Mayıs 2019'da firmaya teslim edilecek" dedi.

MİLYON DOLARLIK ADIM
Proje hakkında bilgi veren Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise, biyobenzerinin yapıldığı referans ilacın 100 mg'lık formunun 500 TL olduğunu belirterek, "Kilogram değeri bir milyon dolar. O kadar katma değerli ürün bunlar. bu teknolojiyi öğreniyor artık" dedi.

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