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  • 19.11.2018 17:29

genelinde açık kanal temizliği Sürüyor

HATSU, açık yağmur suyu kanallarının ıslah yapılarak oluşan su birikintilerinin önlendiğini duyurdu.

İskenderun genelinde açık kanal temizliği Sürüyor

Yağmur sorunları ile mücadele kapsamında projelerine devam eden Genel Müdürlük, toprak ve katı atıklar ile tıkanan ve yağmursuyu birikintisine neden olan bölgeleri tespit ederek temizleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yağmur yağışlarının ardından oluşan su birikintilerinin deşarjını sağlamak için yağmursuyu ızgaraları ve yağmursuyu kanallarının temizlendiğini belirten HATSU, ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde toprak ve katı atıklar ile dolan kanalların açılarak ıslah edildiğini açıkladı.

Vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda hizmetleri şekillendiren HATSU, mahalle sakinleri ve esnaflar tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen su birikintileri, kanal tıkanıklıkları ve kötü koku gibi sorunların hızlıca müdahale edilerek çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

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