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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 17:06

Sultangazi'de isyan ettiren görüntü! Kedileri büyü için...

'de son günlerde kuyruğu kesilmiş kediler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.



İstanbul Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde son günlerde kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri bunun 'büyü' için yapıldığını öne sürdüler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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