Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2018 18:26
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 18:28

Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe

TSK'dan sınır ötesi operasyon! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist öldürüldü.

Irakın kuzeyinde teröre ağır darbe

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriIrak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar