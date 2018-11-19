Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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