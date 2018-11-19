Trabzon'da inanılmaz olay! Tapusu bende' dedi, yolu kapattı



Trabzon' un Ortahisar ilçesinde Osman Gümrükçüoğlu, 'tapusu bende' dediği yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitelere giden yolu, vekalet verdiği emlak şirketi tarafından toprak döktürüp, araç ulaşımına kapattı. Binaya yaya ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar yüklerini ellerinde taşıyor, güçlükle evlerine ulaşıyor. Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerin de ulaşamadığı sitelerde kalanlar evlerini ısıtmada zorluk çekiyor. Yurt dışında yaşayan Trabzonlu Osman Gümrükçüoğlu, Yalıncak Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin oturduğu, 80 dairenin yer aldığı siteye ulaşılan yolun, kendi tapulu arazisinden geçtiği ve bedeli verilmeksizin kullanıldığı iddiasıyla kentte vekâlet verdiği emlak şirketi yetkililerinden yolu ulaşıma kapatmalarını istedi. Yaklaşık 5 yıl önce kullanıma başlanan ve konuyu yargıya taşıyan Gümrükçüoğlu'nun talimatı üzerine yol, kamyonlarla taşınan toprağın dökülmesiyle ulaşıma kapatıldı. Olan bitenden habersiz site sakinleri de, kullandıkları yolun üzeri toprak yığınıyla kapatılması karşısında şaşkınlık yaşadı.