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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 12:04

Son dakika: ’da 'ye getirilecek! mozaiği nerede?

Zeugma'nın en nadide parçası olan ve M.Ö 2. yüzyılın sonuna tarihlenen Maenad Mozaiği'nin () kenar bordürleri ve bazı parçaları 2012 yılında 'de ortaya çıkmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nin 'da 'ye geleceğini söyledi. Peki, Çingene Kızı mozaiği nerede?

Bakan müjdeyi verdi! 26 Kasım’da Türkiyeye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'deki 'da 'ye gelecek. ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ NEREDE?

"Çingene Kızı" mozaiği; Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma antik kentinde,1998 - 1999 Kış döneminde Belkıs Harabelerinin kurtarılması sırasında bir villanın 300m2'lik tabanının parçası olarak, üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulundu. Akratos, Mevsim tanrıçası ve Satir adlı eserlerle birlikte kurtarılan] Çingene Kızı mozaiği, antik kent ile birlikte Gaziantep'in de simgesi halini almıştır. Çingene Kızı mozaiğine konu olan kişinin cinsiyeti bir tartışma konusu olmakla beraber; figürün Yer Tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya olduğuna dair farklı görüşler bulunmaktadır. Çingene Kızı mozaiğinde kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış kadının kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe bulunuyor. Bu nedenle ilk bulunduğunda Çingene Kızı olarak adlandırılan kadın tasvirinin yer aldığı dikdörtgen paneldeki mozaik taban, büyük ölçüde tahribata uğramış, figürlerin çoğu eski eser kaçakçıları tarafından çalınmış.

Bir süre Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen mozaik, 9 Eylül 2011 tarihinden itibaren Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmektedir.

ZEUGMA'NIN KAYIP PARÇALARI

Zeugma'nın en nadide parçası olan ve M.Ö 2. yüzyılın sonuna tarihlenen Maenad Mozaiği'nin (Çingene Kızı) kenar bordürleri ve bazı parçaları 2012 yılında ABD'de ortaya çıkmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin Ohio Eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesinin Wolfe Sanat Merkezinde sergilendiğinin belirlenmesi üzerine üniversite yönetimiyle iletişime geçerek, parçaların Türkiye kökenli olduğunu ispatlayan bilimsel raporlar göndermişti. Ancak üniversite, bakanlığın raporunu 'yeterli' görmemiş ve mozaiklerin yurt dışına yasa dışı olarak çıkarıldığını ispatlayan doküman sunulmasını istemişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 4 yıldır üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerden bir netice alınamaması üzerine eserlerin iadesi için konunun UNESCO nezdinde gündeme getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığından talepte bulunmuştu

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