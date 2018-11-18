AK Parti tüm illerde yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

EŞ ZAMANLI VE ELEKTRONİK TEMAYÜL YOKLAMASI

AK Parti bugün 81 ilde AK Parti'nin eş zamanlı ilk defa elektronik olarak 81 ilde temayül yoklaması gerçekleştirdi.

AK Parti'nin, aday belirleme süreçlerini titizlikle gerçekleştirdiğini ifade eden Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, halkın ve teşkilatların eğilimleri ve diğer birtakım çalışmalarla genel merkezin bu adayları netleştirmiş olacağını dile getirdi.

"HİZMET GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL"

Yılmaz, hiçbir zaman sahanın, vatandaşın nabzını tutmaktan uzak durmadıklarını vurgulayarak, "Her zaman halkla, milletle birlikte hareket ettik. AK Parti'nin bunca yıllık başarısının en önemli sebebi de budur. AK Parti, milletin bağrından çıkmış bir partidir. Her zaman gerek politikaları belirlemede gerekse aday tespitinde milletimizin genel beklentileri, eğilimleri AK Parti'nin de beklentisi ve eğilimi olmuştur. Özellikle bu dönemde gönül belediyeciliğini çok vurguluyoruz. 'Hizmet gereklidir ama yeterli değildir.' diyoruz. Hizmetin yanı sıra mutlaka vatandaşımızla hemhal olacak, iyi diyalog kuracak, vatandaşa tepeden bakmayacak, onunla birlikte yerel kalınmaya, yerel demokrasiye öncülük yapacak arkadaşlarımızı belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.Temayül yoklamasının önemine değinen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

BAYRAK DEĞİŞİMİ OLACAK

"Bazı belediyelerimizde bayrak değişimi olacak. Onlara da şimdiden çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten birçok arkadaşımızın hizmetleri oldu. Bunlardan bir kısmı devam edecek ama bir kısmı da değişecek. Vatandaşın da bir değişim iradesi var. Halkımızın iradesi neyse bu AK Parti'ye de yansıyor. Toplumda belli bir değişim arzusunun olduğunu görüyoruz.

ADAYLAR TEK BİR KRİTERLE BELİRLENMİYOR

Bunun aday belirleme süreçlerinde etkili olacağını düşünüyorum. Ama bir taraftan devam da önemli, süreklilik de önemli. AK Parti her zaman süreklilik içinde değişimi başarmış bir partidir. Bu dönemde de inşallah aynı anlayışla devam edeceğiz. Ehliyet, liyakat, tecrübe çok önemli. Vatandaşın eğilimleri çok önemli. Burada hiçbir zaman tek bir kriterle aday belirleme söz konusu değil. Birçok kriter var. O kriterlerin hepsi bir araya getirilip, sonuçta genel merkezimiz tarafından karar veriliyor."