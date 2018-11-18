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  • 18.11.2018 14:00
  • Son Güncelleme: 18.11.2018 14:02

'da araba üzerinde sunta taşıyan sürücü hayrete düşürdü

Siteler’de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.

ANKARA Siteler'de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün bir kolunu aracın sol camından, yolcunun bir kolunu ise sağ camından uzatarak aracın üzerine konan suntayı tutarak trafikte ilerlemeleri görenleri şaşırttı.

"GÜVENLİ TAŞIMACILIK"
Görüntüyü çeken kişi, "Güvenli taşımacılık" yorumunda bulunmaktan kendini alıkoyamadı. Bir süre tehlikeli yolculuğuna bu şekilde devam ederek ilerleyen araç, gözlerden kayboldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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