Başkan Erdoğan: Hakarete izin vermeyiz

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıran Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri hizmete törenle açıldı. Başakşehir'deki Millet Bahçesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı:
Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.
Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız.
31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk.
Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik.
Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz.
Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz.
Erdoğan dün İstanbul'da beş millet parkının açılışını yaptı. Yenilerinin müjdesini verdi. Başakşehir'deki millet parkı bölge halkını sevindirdi.
Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.
Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız.
31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk.
Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik.
Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz.
Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz.
Erdoğan dün İstanbul'da beş millet parkının açılışını yaptı. Yenilerinin müjdesini verdi. Başakşehir'deki millet parkı bölge halkını sevindirdi.
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