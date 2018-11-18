Darbedeki üst akıl açığa çıkacak

Türk yargısı, ilk kez darbecilerin yanısıra arkasındaki güçleri deşifre etmeye yönelik soruşturma yürütüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gezi kalkışmasının organizatörü Osman Kavala ekibi ve FETÖ'cülerle irtibatı belirlenen ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk ve irtibat görevlisi Metin Topuz'un yansıra darbe girişimi gecesi Büyükada'da gizli toplantı yaptığı belirlenen CIA üyesi Graham Fuller ile Henri Barkey de şüpheli olarak yer alıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ayrı ayrı açılan Kavala, Topuz, Cantürk ve CIA ajanları soruşturmaları birleştirilirken, son 5 yıl içinde yaşanan bu gelişmeler aynı dosyada toplanmış olacak.

ÖNEMLİ DELİLLER

Kavala, Topuz, Cantürk ve CIA ajanları soruşturmalarını birleştirdi. Başsavcılığın tek çatı altında topladığı soruşturma dosyasına, terör ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcı vekili Hasan Yılmaz görevlendirildi. En son cuma günü Kavala'nın şirket ve vakfında çalışan ve Kavala'nın sağ kolu olarak bilinen Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Altunay'ın da aralarında olduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan soruşturmada önemli bilgilere ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Yahudi asıllı ABD'li finans spekülatörü George Soros'un, Kavala'nın şirketi ve vakfına milyonlar aktardığı, bu vakıfların da Türkiye'yi AİHM'de yargılatmak için çalışmalar yaptığı belirtildi.

DARBE GECESİ CIA TOPLANTISI

Birleştirilen dosyalardan biri darbe gecesi Büyüada'da yapılan meşhur toplatıya dair soruşturma... ABD gizli servisi CIA'ya çalışan Prof. Henri Barkey'in de aralarında bulunduğu çoğu yabancı uyruklu 17 kişi 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükada'daki Splendid Otel'de toplantı yaptığı belirlenmişti. Dosyalardan birinde Henri Barkey'in 15 Temmuz sabahı saat 10.45'te Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptığı, darbenin başarısız olmasının ardından 19 Temmuz sabahı saat 04.45'te Türkiye'den ayrıldığı belirtilmişti.



DARBE ÖNCESİ 'YOKLAMA'

İhanet girişimine giden yolda önemli köşe taşlarından biri 2013'teki Gezi kalkışması oldu. Gezi parkında "ağaç katliamı" bahanesiyle hükumet hedef alındı. Bu kalkışmanın finansörlüğünü ise Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın yaptığı iddia edildi. Halen tutuklu bulunan Kavala Alman Goethe Enstitüsü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası 18 Ekim 2017'de yakalanmıştı.



AKSAKOĞLU TUTUKLANDI

Gezi kalkışmasında Osman Kavala'nın ardından 2'nci tutuklama... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yiğit Aksakoğlu tutuklandı. Yiğit Aksakoğlu'nun, Gezi kalkışmasının Anadolu'ya yayılması için çalışmalar yaptığı, Osman Kavala'nın talimat ve yönlendirmesiyle hareket ettiği, "Gezi Parkı eylemlerini derinleştirip yaygınlaştırmak" amacıyla çeşitli çalışma grupları içerisinde yer aldığı öğrenildi.

ALTINAY, HASTA OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ'nin Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan Altınay sevk edildiği hakimlikçe kanser hastası olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca gözaltına alınanlardan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Betül Tanbay, Asena Günal, Meltem Aslan Çelikkan, Hande Özhabeş, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Çiğdem Mater, Yusuf Cıvır ve Yiğit Emekçi de adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Firardaki 8 şüpheli ise aranıyor.



17-25'İN FETÖ BAĞLANTILARI

ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk ve irtibat görevlisi Metin Topuz... Hem 17-25 Aralık darbe girişiminin savcılarıyla hem de FETÖ'nün emniyet ve TSK'daki militanlarıyla sürekli irtibat halindeydi.



GEZİ KALKIŞMASI

Gezı kalkışmasının organizatörü Osman Kavala, şirketi ve vakfı aracılığıyla kalkışmayı finanse etmekle suçlanıyor.



BÜYÜKADA TOPLANTISI

CIA görevlisi Henri Barkey, 15 Temmuz günü gizli toplantıdaydı. Darbe sabahı ülkeye giren Barkey, 19 Temmuz'da ABD'ye döndü.