Başakşehir Millet Bahçesi bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Başakşehir Millet Bahçesi'nin açılışı saat 14.30'da gerçekleşecek. Peki, Başakşehir Millet Bahçesi nerede? Başakşehir Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? İşte Başakşehir Millet Bahçesi haritası ve merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir bölgesine inşa edildi. Park alanında, hayvanat bahçesi, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, kaykay pisti, piknik ve oturma alanları, koru, farklı bahçeler, etkinlik çayırları ve oyun alanları yer alıyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir Merkez Camii'nin yakınında bulunuyor.

Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı bahçede gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi de yer alıyor.