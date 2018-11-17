Emniyetten 10 ilde taksi denetimi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı taksi şoförlerinin, kısa ve çok uzun mesafede, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği,araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı yönünde çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde artan şikayetler üzerine 10 ilde bin 484 personelle ve 457 ekibin katılımıyla 448 noktada denetim yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: