Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt’a sert sözler!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir. Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor" demişti. Enginyurt ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine de tepki göstermişti.