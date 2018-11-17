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  • Son Güncelleme: 17.11.2018 13:09

'da cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü 'ı (42), döverek dudağını patlattı.


Adana'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı. Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan 01 DVB 96 plakalı cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan, yol istedi.
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