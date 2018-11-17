Kosova Piriştine-Gilan arasında Mramor Köyü yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı öğrenildi. Yaralanan Kılıç, Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükelçinin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Güncel
- 17.11.2018
- Gazete
Büyükelçi Kılıç ölümden döndü
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 3 kişi ölürken, Kılıç yaralandı.
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