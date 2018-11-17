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Büyükelçi Kılıç ölümden döndü

’nin Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın da içinde bulunduğu makam aracı yaptı. 3 kişi ölürken, Kılıç yaralandı.

Büyükelçi Kılıç ölümden döndü
Kosova Piriştine-Gilan arasında Mramor Köyü yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik sı meydana geldi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza yapan araçlar içinde, 'nin Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı öğrenildi. Yaralanan Kılıç, Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükelçinin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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