Erdoğan’ın belediye başkanı seçildikten sonra katıldığı ilk protokol yemeğinde mahalle baskısı!

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Hatırla" programında; , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının hemen ardından başlayan algı operasyonları işlendi.
ERDOĞAN'IN KATILDIĞI İLK PROTOKOL YEMEĞİNDE MAHALLE BASKISI!
Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildikten sonra katıldığı ilk protokol yemeğinde, önüne şampanya kadehi konularak yapılan mahalle baskısı işlendi.
Programda; dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sali Berişa ve eşi onuruna otelde verdiği yemeğe katılan Erdoğan'ın, önüne konan şampanya kadehine dokunmadığına dikkat çekildi. Haberde, masalarda bulunan kadehlere şampanya konulduğu, söz konusu durumun sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğine dikkat çekildi.
ERDOĞAN'A İKİ AYRI SORUŞTURMA AÇILDI
Programda; Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının hemen ardından hakkında iki soruşturma açıldığı da işlendi.
VALİ KOZAKÇIOĞLU, ALGI OPERASYONU İÇİN GENELGE YAYINLADI
Programda; dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun, Erdoğan'ın belediye başkanı olmasının ardından başı açık insanlara yönelik hiçbir saldırı olmamasına rağmen genelge yayınladığı; İstanbul DGM Başsavcısı Ahmet Köksal'ın, giyim ve kuşamlarından dolayı bazı bayanlara baskı yapanların örgütlü suç işlediklerine ilişkin soruşturma başlatmasına dikkat çekildi.
BAŞSAVCI'DAN OLMAYAN SUÇA ÖRGÜT SORUŞTURMASI!
Dönemin İstanbul DGM Başsavcısı Ahmet Köksal da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, giyim ve kuşamlarından dolayı bazı bayanlara baskı yapanların örgütlü suç işledikleri iddia edildi. Başsavcı Köksal, bu kişilerin din ve şeriat adına devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçladıklarını öne sürdü. Saldırıyı olaylarını gerçekleştirenlerin terörle mücadele yasasına göre yargılanacaklarını öne süren Başsavcı Köksal, Emniyette bu tür faaliyette bulunanların süratle yakalanmasını istedi.
ERDOĞAN: BAYANLARIN BAŞINI ZORLA KAPATACAK. DEMOKRASİ TEHLİKEDE' GİBİ HABERLER ACEMİ POLİTİKACILARIN YARATTIĞI PROVOKASYONLAR!
Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun genelgesi ve İstanbul DGM Başsavcısı Ahmet Köksal'ın soruşturmasına tepki gösterdi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "'Refahçılar bayanların başını zorla kapatacak. Demokrasi tehlikede' gibi haberlerin acemi politikacıların yarattığı provokasyonlar olarak yorumladı. Erdoğan 'yasalar bize ne getiriyorsa onu uygulayacağız" dedi.
Erdoğan, "Hiçbir Refah Partilinin her hangi bir kadının giyimi ve kuşamıyla alakası olmaz aksine şu anda ben size haber vereyim. Başörtülü olan bazı bayanlara özel arabalarda otobüslerde taciz olayları başlamıştır" diye konuştu.
ERDOĞAN FATİHA OKUNMASINI İSTEDİ, HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI!
Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye binasında gerçekleşen ilk toplantıda Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'a hizmet eden kişilerin ruhlarına Fatih okunması için çağrıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığına dikkat çekildi.
Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar gelmiş geçmiş, burada emeği olan, hizmeti olan birçok büyükleri var. Aynı zamanda ülkemizin de gelmiş geçmiş hizmeti geçen birçok büyükleri var. Bütün bu büyüklerimizi hayırla yad edebilmek, onların ruhlarını şad edebilmek için hepimizi, ülkemizde hizmeti geçen tarih boyunca rahmetli büyüklerimize ve belediyeye hizmeti geçmiş tüm rahmetli geçmişlerimize birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere gönderilecek en büyük hediye bir Fatiha'dır" dedi.
BAŞSAVCILIK, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HAL VE HAREKETLERİ VE KONUŞMALARINI İNCELEMEYE ALDI!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının ardından inceleme başlattı. Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönem çalışmaları sebebiyle yapılan ilk oturumunda Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları, hal ve hareketleri tarzını incelemeye aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hal ve hareketleri ve konuşmalarında suç unsuru bulunması durumuna soruşturma açılacağı bildirildi.
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