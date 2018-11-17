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  • 17.11.2018 12:54

Emniyet Müdürü'nün kızına ceza yazdı! Müdür haberi duyunca...

Emniyet Müdürü , araba kullandığı sırada telefonla konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi.

Emniyet Müdürünün kızına ceza yazdı! Müdür haberi duyunca...
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Aydın'ın kızı 'ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu.

Polis memuru Gizem Aydın'a,"Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı. Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.



Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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