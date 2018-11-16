Erzurum' da, yaşları 7 ile 11 arasında değişen 3 kız çocuğunu alıkoyup, 1'ine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İsrafil İ. (42), ilk celsede 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 'iyi hal' indirimi uygulanmadan 39 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Suçlamaları reddeden İsrafil İ., mahkeme heyetine, "Böyle bir suçtan karşınıza çıkmak istemezdim. Dilim tutulmaktadır" dedi.Olay, haziran ayında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta tek başına oynayan İ.A.'nın (7) yanına yaklaşan İsrafil İ., kendisini babasının arkadaşı olarak tanıttı. "Evde biraz oyun oynayalım, sonra seni babana götürürüz" dediği İ.A.'nın elinden tutan İsrafil İ., yürüyeme başladı. Bu sırada İ.A.'ya akrabasının seslenmesi üzerine İsrafil İ., küçük kızın elini bırakarak, kaçtı. Olay üzerine İ.A.'nın annesi, Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, kızını kaçırmak isteyen kişiden şikayetçi oldu.Kimliğinin tespit edilmesi için hakkında soruşturma başlatılan İsrafil İ., olaydan 9 gün sonra bu kez sokakta oynayan N.D. (11) ve S.Ç.'nin (10) yanına gitti. İsrafil İ., şeker verme ve oyun oynama bahanesi ile kız çocuklarını evine götürdü. İsrafil İ., evine götürdüğü çocuklardan 1'ine cinsel istismarda bulundu. İsrafil İ.'nin evin kapısını kilitlemeye başladığını fark eden çocuklar, zemin kattaki balkondan inip, kaçmaya başladı. Çocukların bağrışması üzerine mahalleli, İsrafil İ.'yi "Bu evde sapık var" diye kovalamaya başladı. İsrafil İ., kendisini korumak için Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne girince yakayı ele verdi. İsrafil İ.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, İ.A.'yı kaçırmak isteyenin de aynı kişi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İsrafil İ., sevk edildiği adliyede 25 Haziran'da çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.