İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan bin 260 askerden 408'i itirafçı oldu. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan askerlerden birisi de A.T… A.T, verdiği ifadede, örgütün kendisine 17-25 Aralık sonrası CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül'ün desteklenmesi yönünde talimat geldiğini aktardı.CHP'Yİ İSTEMEYİNCE…

A.T, "Yunus kod isimli örgüt ağabeyim 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimlerde 'CHP adayı olan Mustafa Sarıgül'e oy vereceksin' dedi. Bana baskı yapmaya başladı. Ben bunu kabul etmeyince tehdit eder gibi konuştu" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'YE VERMEYİN

Soruşturma kapsamında itirafçı olan başka bir isim O.K ise 17-25 Aralık sonrası örgüt imamlarının kendilerine seçimler konusunda yoğun baskı uyguladıklarını ifade etti. O.K, "Bizimle ilgilenen abi 'CHP'ye oy verebilirsiniz ama AK Parti'ye vermeyin' diye telkinde bulunmaya başladı. Bu görüşmeden sonra hükümetle, cemaat arasında bir sıkıntı olduğunu anlamaya başladık. Bu görüşmelerden sonra iletişimi sonlandırdım. Ama genelde sabit numaralardan aranıyordum" ifadesini kullandı.

Bilindiği gibi 17/25 kalkışması öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP üst yönetimi ABD'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında FETÖ ABD'deki önemli isimleri ile de buluşan CHP yöneticileri birlikte fotoğraf çektirmişlerdi. CHP'liler ile FETÖ yöneticilerinin buluşma tarihi 3 Kasım 2013'tü. Yani 17/25 Aralık FETÖ kalkışmasının tam 14 gün öncesine denk geliyordu.

SABAH