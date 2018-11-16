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  • 16.11.2018 18:03

' Havalimanı'nı su bastı' diyenlere esprili cevap

Havalimanı'nın işletmecisi İGA Airport, sosyal medyada paylaşılan "su bastı" görüntüleri üzerine olaya esprili bir şekilde yanıt verdi.

İstanbul Havalimanını su bastı diyenlere esprili cevap

'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle İGA Airport tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nı su bastığı iddia edilerek paylaşılan görüntülere cevap verildi.

BİR YOLCUMUZ YANLIŞLIKLA DÖKTÜ

İGA Airport'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yolcumuzun yanlışlıkla yere döktüğü su dışında terminalimizde ıslak bir yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hem aprondan hem de terminal içerisinden görüntülere de yer verildi.

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