FETÖ-CHP ortaklığı kitap oldu

CHP'nin 2010 yılı sonrası FETÖ ile aynı dili kullanması ve aynı amaca hizmet etmesi Turkuvaz Kitap'tan çıkan Emre Cemil Ayvalı'nın kaleme aldığı "Yönünü Şaşıran Ok: FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları" adlı kitaba konu oldu. Ayvalı, kitapla ilgili, "CHP, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı argümanlarda bir araya geliyor. Bunların hepsi bir operasyon aparatı adeta" dedi. Kitabın çıkış hikayesini SABAH'a anlatan Emre Cemil Ayvalı, "İlk olarak Katar Krizi sırasında Emre Uslu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı minvalde attıkları tweet dikkatimizi çekti. Mahir Ünal da, 'Sen çalışsan güzel olur' dedi bu konuyu. 52 bin kaynağı taradık. 6 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Köşe yazıları, makaleler, bazı düşünce kuruluşlarının yazılarını değerlendirdik. CHP üst yönetiminin söylemleri; FETÖ'cü kalemşorlar ile yer yer DHKP-C ve PKK ile aynı. Kitapta 15 önemli olay kronolojik olarak ele alınıyor. İlk olay Cumhurbaşkanımız'ın Davos'ta "One Minute" çıkışı" dedi.





FETÖ PİŞİRDİ, CHP SUNDU

Ayvalı tespitlerini şöyle;

FETÖ siyasi partileri ele geçirmek için AK Parti, MHP ve CHP'ye birtakım operasyonlar yaptı ve CHP'de başarılı oldu. Toplumsal ve siyasi olaylarda bir söylem FETÖ tarafından pişiriliyor, CHP tarafından da topluma taşınıyor. Bunlar da uluslararası basına cephane taşıyor ve Türkiye'de kaos varmış söylemi yayılıyor.

Her iki taraf aynı kavramlarla tweet atıyor. CHP tabanının FETÖ ile alakası yok ama üst yönetimi ele geçirildi.

Birgül Ayman Güler 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile ittifak yaptıklarını söyledi ve partiden ihraç edildi.