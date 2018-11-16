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  • 16.11.2018 21:58

trafik sı geçirdi

'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç'ın da yaralandığı belirtildi.

Türk Büyükelçi trafik kazası geçirdi

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen da 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı.

Kaza yapan araçlar içinde, 'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi.

Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

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