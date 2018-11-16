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  • 16.11.2018 15:59

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Çamlıca Kulesinin açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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