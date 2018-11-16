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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 17:15

'nda büyük saygısızlık! 9 Türk büyüğünün büstü çalındı

tarafından 2013 yılında yapılan '26 Şubat Hocalı ve 'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

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