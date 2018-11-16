Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.