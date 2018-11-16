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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 17:02

AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Temayül yoklaması 25 ilin sadece ilçelerinde olacak.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Yoklama, söz konusu illerde sadece ilçelerde yapılacak.

A Haber'in haberine göre, merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak iller şunlar:

İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir.

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