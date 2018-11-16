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  • 16.11.2018 14:25

'da inanılmaz olay! Önce karısını öldürdü sonra etti

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde’de ikamet eden emekli astsubay U.G, oğulları İ.G.’nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi S.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen U.G, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran U.G, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek etti.

Başkentte tartıştığı eşini silahla öldüren emekli etti.

Yenimahalle Kardelen Mahallesi 2039. Cadde'deki Ulaşım Sitesi'nde ikamet eden emekli uzman çavuş (51) ile eşi (52) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle silahını alan Uğur Güleçyüz, eşi Songül Güleçyüz'e ateş etmeye başladı.

Uğur Güleçyüz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Bu sırada evde bulunan Güleçyüz çiftinin 20 yaşındaki çocukları, silah sesleri üzerine salona gelince anne ve babasının yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur ve Songül Güleçyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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