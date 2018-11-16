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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 16:32

'da arkadaşını öldürüp, cesediyle birlikte 20 kilometre yol gitmiş

'da dün park halindeki hafif ticari araçta vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan büfeci 'ı (48), arkadaşı Mahmut Sami T.'nin (24) öldürdüğü ortaya çıktı. Yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan , ifadesinde, birlikte alkol aldığı Yıldırım'dan bir bira daha istediğini, ret yanıtı alınca çıkan tartışma sırasında boğazını kestiğini, ardından da defalarca bıçakladığını söyledi. Taş'ın,öldürdüğü Erdal Yıldırım'ın cesediyle birlikte 20 kilometre yol katettiği de ortaya çıktı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta dün, park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin büfe işleten Erdal Yıldırım olduğunu belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni bulunmadan birkaç saat önce, ailesinin Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu.
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