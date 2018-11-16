Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta dün, park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin büfe işleten Erdal Yıldırım olduğunu belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni bulunmadan birkaç saat önce, ailesinin Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu.