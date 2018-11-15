Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.