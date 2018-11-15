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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 18:53

Başkan Erdoğan 'la telefonda görüştü

Başkan , Devlet Başkanı 'la telefonda görüştü.

Başkan Erdoğandan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Devlet Başkanı , Türkiye 'ı telefonla arayarak Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.

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