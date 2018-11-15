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  • 15.11.2018 18:51
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 19:37

FETÖ'nün 'Gaybubet evleri' sorumlusu rezidans dairede külçe külçe altınlarla yakalandı

"Gaybubet evleri" baskınlarından, külçe külçe altın ve paralarla izdivaç, talebe, muhacir ve Fatih sorumluları çıktı


İstanbul'da aranan terör örgütü FETÖ yöneticisi 7 şüpheliye yönelik olarak yapılan yakalama çalışmalarında 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde, örgütün saklanma evleri olarak bilinen "gaybubet evleri" sorumlusu Kürşat kod isimli R.Ş. nin yakalandığı Rezidans dairede külçe külçe altın ile yüklü miktarda para ele geçirilirken, diğer baskınlarda örgütün sözde Fatih, muhacir, talebe ve izdivaç sorumluları yakalanıp gözaltına alındı.

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