FETÖ'nün 'Gaybubet evleri' sorumlusu rezidans dairede külçe külçe altınlarla yakalandı





İstanbul'da aranan terör örgütü FETÖ yöneticisi 7 şüpheliye yönelik olarak yapılan yakalama çalışmalarında 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde, örgütün saklanma evleri olarak bilinen "gaybubet evleri" sorumlusu Kürşat kod isimli R.Ş. nin yakalandığı Rezidans dairede külçe külçe altın ile yüklü miktarda para ele geçirilirken, diğer baskınlarda örgütün sözde Fatih, muhacir, talebe ve izdivaç sorumluları yakalanıp gözaltına alındı.