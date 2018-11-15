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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 20:13

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , 'nin 35. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğandan KKTC mesajı
Başkan Erdoğan yayımladığı mesajında; 'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk Halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş # halkının her zaman yanında olacaktır. ifadelerini kullandı..

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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