Başkan Erdoğan yayımladığı mesajında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk Halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş #KKTC halkının her zaman yanında olacaktır. ifadelerini kullandı..
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