CHP'nin belediye başkan adayları kimler? sorusu binlerce seçmen araştırılıyor. CHP yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Balıkesir'de Ahmet Akın, Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz'i aday gösterdi.

BALIKESİR ADAYI BELLİ OLDU

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ahmet Akın'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

3 ilde ise mevcut adaylar yeniden aday olacak: Vefa Salman (Yalova) , Ali Orkun Ercengiz (Burdur) Kerim Aksu (Giresun)



AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın 13 Ağustos 1973 tarihinde Erdal ve Nejla çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamlamasının ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri alan Akın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimini tamamladı. "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine İspanya'da farklı tarihlerde birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini konuşabilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olabilmek için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Akın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Balıkesir milletvekili olarak seçildi. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Üyesidir.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN İSİMLER

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ismi belirledi. Şimdilik, 35'in üzerinde belediye başkanının adaylığı kesin.

İşte o isimler;





