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  • 14.11.2018 14:22

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı

’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş Genel Başkanı için ’deki Lastik-İş Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene katılan yüzlerce sendika üyesi, başkanlarını son yolculuğuna uğurladı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, için sendikanın İzmit'teki sosyal tesislerinde tören düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Karacan'ın cenazesi, İzmit'teki evinde helallik alınmasının ardından Lastik-İş Sosyal Tesislerine getirildi. Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, çocukları ve arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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