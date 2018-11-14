Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, için sendikanın İzmit'teki sosyal tesislerinde tören düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Karacan'ın cenazesi, İzmit'teki evinde helallik alınmasının ardından Lastik-İş Sosyal Tesislerine getirildi. Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, çocukları ve arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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